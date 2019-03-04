Молодежный образовательный форум "Таврида" завершится творческим фестивалем

ТАСС, 4 марта. Юбилейный Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида", который будет проходить в Крыму с 11 мая по 10 августа, завершится фестивалем, объединяющим все виды искусства, "Таврида - ArtRussia". Планируется, что гостями мероприятия станут около 30 тыс. человек, сообщили в понедельник в пресс-службе форума.

"Событие станет самым большим креативным пространством для всех, кто устремлен в будущее. Оно нацелено на интеллектуальную, творческую и физическую самореализацию. Одним из событий фестиваля станет определение арт-столицы России", - цитирует пресс-служба продюсера форума Сергея Першина.

Пятый юбилейный форум "Таврида 5.0" пройдет в два этапа. Участники первых шести смен форума будут вовлечены в благоустройство территорий форума и фестиваля "Таврида - ArtRussia". А с июня по август пройдет шесть профильных смен, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, архитекторы, художники, блогеры и театралы и др. Они примут участие в трехуровневой образовательной программе.

Молодежный форум "Таврида" проходит с 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией. Мероприятие объединяет преимущественно людей, занимающихся различными областями искусства: театром, кино, музыкой, танцами и другими. Это единственный федеральный форум, где в 2018 году функционировал конвейер проектов в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Творческие инициативы молодежи". Организаторами форума "Таврида" является Роскультцентр при поддержке Росмолодежи. Регистрация на форум в 2019 году начнется 5 марта.

Роскультцентр - подведомственное учреждение Федерального агентства по делам молодежи (ФАДМ). Центр поддержки молодежных творческих инициатив ответственен за координацию молодежных проектов в сфере культуры.