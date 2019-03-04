Россияне смогут предложить свои меры поддержки социальной сферы на Дальнем Востоке

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Раздел, где жители России смогут предложить те или иные меры поддержки социальной сферы на Дальнем Востоке, открылся на сайте для сбора предложений в Национальную программу развития Дальнего Востока. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"Со 2 марта на специальном портале ДВ2025.рф, где каждый житель России может оставить свои предложения по развитию Дальнего Востока, открылось голосование по социальным вопросам, для определения тем больше всего волнующих дальневосточников. Минвостокразвития России приглашает всех неравнодушных россиян принять участие в формировании ключевых направлений развития восточных регионов страны", - говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, цель опроса выявить, что вкладывают жители дальневосточных регионов в понятие "комфортная жизнь". Результаты такого опроса помогут выявить основные "болевые точки", а также правильно сформировать в нацпрограмме приоритеты социального блока. На сайте можно не только внести свое предложение, но и поддержать предложения других пользователей, чтобы они не остались незамеченными, а также проголосовать за приоритетные направления развития Дальнего Востока.

Всего на сегодняшний день в системе сайта уже зарегистрировалось более 69,7 тыс. пользователей, которые оставили более 15,4 тыс. предложений. Поступившие предложения будут учитываться при формировании Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года. С конца января на портале также действует модуль экспертной работы. На сегодняшний момент в системе зарегистрировалось 357 экспертов.

По итогам Восточного экономического форума президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября 2019 года подготовить Национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу - до 2035 года. Первую редакцию программы планируется сформировать к 1 апреля 2019 года. Программа должна объединить мероприятия уже принятых национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов с учетом возрастающей роли Дальнего Востока в экономике России. Вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил, что в разработке программы должны принять участие все неравнодушные к развитию Дальнего Востока: местные жители, эксперты, ученые и специалисты.