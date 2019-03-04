Минприроды разработало план по постановке природоохранных территорий на кадастровый учет

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Минприроды РФ разработало план по постановке особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на кадастровый учет, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ФГБУ "Информационный-аналитический центр поддержки заповедного дела" (Росзаповедцентра).

27 февраля президент России Владимир Путин поручил внести данные о границах всех федеральных природоохранных территорий России в Единый государственный реестр недвижимости к 2022 году.

"В соответствии с посланием президента министерство разработало план, по которому в течение трех лет будут вноситься сведения о границах ООПТ в Единый государственный реестр недвижимости. На 2019 год Минфином на соответствующие цели уже предусмотрена сумма в объеме 360 млн рублей. За эти три года мы постараемся все наши ООПТ поставить на кадастровый учет", - процитировали в пресс- службе заместителя директора Росзаповедцентра Ольгу Кревер.

20 февраля в послании Федеральному собранию президент РФ в частности поручил Минприроды провести детальную ревизию постановки на кадастровый учет всех природоохранных территорий. По словам президента, у многих особо охраняемых природных территорий до сих пор четко не определены границы, не соблюдаются режимы регулирования.