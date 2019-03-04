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Новая система обращения с ТКО

Волгоградские власти намерены увеличить выплаты многодетным из-за реформы обращения с ТКО

Планируется увеличить сумму поддержки до 18 тыс. рублей в год

ВОЛГОГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил в 1,5 раза увеличить меры поддержки многодетным семьям в связи с переходом на оплату вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), исходя не из количества квадратных метров, а из числа проживающих в квартире людей, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Если сегодня многодетная семья получает 12 тыс. рублей компенсации за жилищно-коммунальные услуги в год, то с увеличением поддержки в 1,5 раза сумма возрастет до 18 тыс. рублей в год. Инициативу губернатора Андрея Бочарова рассмотрят в течение недели. Доплата будет производиться из областного бюджета", - уточнили ТАСС в администрации региона.

В пресс-службе обладминистрации отметили, что новые меры социальной поддержки Бочаров предложил внедрить в понедельник на оперативном совещании.

"С 1 января в соответствии с федеральным законодательством изменился порядок начисления жителям платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. Теперь такая услуга <...> рассчитывается, исходя из числа проживающих, а не из количества квадратных метров жилья, поэтому наибольшую нагрузку от повышения платы за эту услугу почувствовали именно многодетные семьи. Сейчас они получают областную ежемесячную денежную выплату в целях частичной компенсации платы за жилищно-коммунальные услуги. Предлагаю рассмотреть возможность дополнительной социальной поддержки многодетных семей путем увеличения размера этой выплаты в полтора раза", - цитирует пресс-служба губернатора.

Теги
РоссияБочаров, Андрей ИвановичВолгоградская областьНовая система обращения с ТКО
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