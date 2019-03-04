"Нацимбио" до 7 марта поставит вакцины против кори в 21 регион России

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Иммунобиологическая компания "Нацимбио" (входит в госкорпорацию "Ростех") по ускоренному графику до 7 марта 2019 года поставит в 21 российский регион противокоревые вакцины. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в школах 1434 и 1797 в Москве были зафиксированы два очага кори. В них организованы противоэпидемические мероприятия и медицинские осмотры, введен карантин. Роспотребнадзор также неоднократно сообщал о тревожно высокой заболеваемости корью в странах, граничащих с РФ, в том числе на Украине. Представители ведомства поручили высшим должностным лицам субъектов провести дополнительную вакцинацию от кори в срок с 1 апреля по 1 октября.

"До 7 марта вакцины будут переданы в адрес 21 субъекта РФ, от которых поступил запрос на приоритетные поставки препаратов", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что вакцины против кори поступят в Краснодарский край, Хабаровский край, Республику Крым, Башкортостан, на Алтай, в Бурятию, Карачаево-Черкесию, Курганскую, Кировскую, Рязанскую, Мурманскую, Курскую, Иркутскую, а также Тюменскую область и в другие субъекты. В пресс-службе также отметили, что первые партии противокоревых вакцин (моно- и комбинированная корь-паротит) в объеме 88 тыс. доз уже поступили в Московский регион.

"С середины прошлого года была проделана большая подготовительная работа - от утверждения производственного плана на 2019 год с учетом прогнозов от заказчика до формирования оптимальных маршрутов доставки. Благодаря этому мы смогли организовать первые отгрузки уже спустя несколько дней после подписания государственных контрактов", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Нацимбио" Андрея Загорского.

Отмечается, что поставки вакцин проводятся во исполнение трех государственных контрактов с Минздравом РФ и в рамках реализации Национального календаря профилактических прививок. "Вместе с партиями вакцин от кори и паротита "Нацимбио" также поставляет препарат для щадящей первичной иммунизации от туберкулеза - вакцину БЦЖ-М", - добавили в пресс-службе также.

"Нацимбио" учреждена в 2013 году и призвана обеспечить независимость России от импорта лекарственных препаратов, особенно иммунобиологических препаратов и препаратов для лечения инфекционных заболеваний. Компания уже приступила к поставкам препаратов для плановой иммунизации населения от кори. В частности, в "Нацимбио" разрабатывают и производят вакцины Национального календаря профилактических прививок (НКПП), препараты крови, препараты для лечения ВИЧ и гепатитов, а также инсулины и его аналоги.