Британская королевская семья начала борьбу с интернет-троллями

ТАСС, 4 марта. Британская королевская семья в понедельник опубликовала новые рекомендации для своих подписчиков в социальных сетях. Теперь модераторы будут следить за комментариями на официальных страницах Кенсингтонского и Букингемского дворцов, а также резиденции Кларенс-хаус.

"Эти правила призваны помочь создать безопасную среду во всех социальных сетях, в которых есть страницы у королевской семьи, Кларенс-хауса и Кенсингтонского дворца. Наша задача в соцсетях - создать обстановку, в которой наши подписчики могут спокойно участвовать в дискуссиях, оставлять комментарии, задавать вопросы и выступать с предложениями. Мы просим всех, кто просматривает наши страницы, проявлять вежливость, доброту и уважение", - говорится в заявлении британской королевской семьи, опубликованном на ее сайте.

Согласно новым правилам, комментарии не должны быть оскорбительными, грубыми, содержать угроз и непристойностей. Иначе модераторы будут их удалять, а в крайнем случае обращаться в полицию.

Официальный Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца - внуков королевы и их семей - насчитывает почти 1,7 млн подписчиков, а за их профилем в Instagram следят более 7 млн человек. Twitter королевской семьи читают почти 4 млн пользователей, а на Instagram подписаны 4,5 млн человек. Герцог Кембриджский Уильям часто публично выступает с осуждением травли в интернете. В 2017 году принц анонсировал запуск сайта Own it, куда дети 9-12 лет могут прийти за советом, как справиться с негативными последствиями общения в сети.