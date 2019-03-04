Погорельцам в дагестанском селе Тисси-Ахитли вручили новые паспорта

МАХАЧКАЛА, 4 марта. /ТАСС/. Десять жителей села Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана получили новые паспорта вместо утраченных при пожаре. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте администрации Цумадинского района.

"Сегодня, 4 марта, в селении Тисси-Ахитли Цумадинского района <...> вручили новые паспорта жителям, у которых сгорели дома и <...> документы. <...> Паспорта вручены десяти жителям в помещении Тисси-Ахитлинской школы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые паспорта в течение двух суток подготовили "благодаря оперативным действиям сотрудников миграционной службы ОМВД РФ по Цумадинскому району". Замглавы района Магомед Исаев, обращаясь к пострадавшим, заверил их, что в "кратчайшие сроки будут восстановлены и другие документы".

Пожар в селе начался 1 марта вечером. По данным властей региона, 11 домов сгорело полностью, шесть - частично. В сгоревших зданиях проживали 64 человека, пострадавших нет. Одной из основных версий ЧП, по предварительным данным, является попадание искры из дымохода печи на сено. Сообщается, что со 2 марта указом главы Дагестана в селе введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что выплаты жителям села Тисси-Ахитли планируют завершить до конца марта. Как отмечалось, жители, полностью утратившие имущество во время пожара, получат по 100 тыс. рублей, частично - по 50 тыс. рублей. Единовременная выплата составит 5 тыс. рублей. Власти также намерены выделить из республиканского бюджета 11 млн рублей на строительство новых домов и восстановление поврежденных.

Село Тисси-Ахитли расположено в Цумадинском районе, который считается высокогорным и труднодоступным, в селе живут около 300 человек.