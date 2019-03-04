Москалькова в марте встретится с генсеком СЕ и комиссаром СЕ по правам человека

ЖЕНЕВА, 4 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в конце марта планирует в Страсбурге встретиться с Генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Турбьёрном Ягландом и комиссаром СЕ по правам человека Дуньей Миятович.

"Мы наметили встречу с Ягландом, с Дуньей Миятович. Нам очень важно обсудить совместные программы, которые сегодня у нас идут полным ходом, персональные досье, новые формы взаимодействия", - сказала Москалькова в понедельник ТАСС.

Она пообщалась с Миятович после встречи Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ) в Женеве.

"Как правило, раз в год мы встречаемся с главными институтами Совета Европы, которые занимаются правами человека, чтобы можно было привлечь их внимание на проблемы, связанные с конкретными людьми, с системными вопросами, поделиться тем положительным опытом, который наработан", - пояснила Москалькова.

Она отметила, что на встречах в Страсбурге будет обсуждать, в частности, проблемы конкретных людей, нуждающихся в помощи правозащитников.