Калининградская компания оштрафована на 500 тыс. рублей за нарушения при нефтепереработке

КАЛИНИНГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Калининградская компания "Дали" оштрафована на 500 тыс. рублей за эксплуатацию без лицензии малотоннажной нефтеперерабатывающей установки. Об этом в понедельник сообщается на сайте прокуратуры Калининградской области.

Прокурорская проверка установила, что компания эксплуатировала малотоннажную нефтеперерабатывающую установку без лицензии и систем контроля технологического процесса. К работе были допущены работники не имеющие документов, подтверждающих квалификацию и допуск к эксплуатации оборудования. Было возбуждено дело об административном нарушении.

"Черняховским городским судом по результатам рассмотрения постановления прокурора [о возбуждении дела] общество (ООО "Дали") привлечено к административной ответственности за грубое нарушение требований промышленной безопасности в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

По данным ведомства, компания нарушила требования статьи девять Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", статьи 12 "О лицензировании отдельных видов деятельности". Отмечается, что прокурор обратился в суд с иском о запрете ООО "Дали" эксплуатации нефтеперерабатывающей установки.

Согласно данным из открытых источников, компания "Дали" зарегистрирована в Калининградской области, базируется в городе Черняховске, осуществляет оптово-розничную торговлю темными и светлыми нефтепродуктами на территории региона.