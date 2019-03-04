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В Калининградской области объявили штормовое предупреждение

Ожидается усиление ветра до 28 м/с

КАЛИНИНГРАД, 5 марта. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Калининградской области объявило штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 28 м/с. Информация размещена на официальном сайте ведомства.

"По Калининградской области с 04:00 5 марта (05:00 мск) ожидается усиление юго-западного, западного ветра 25-28 м/ с", - говорится в сообщении.

Ведомство рекомендовало жителям соблюдать осторожность, избегать пребывания на мостах и путепроводах, не приближаться к рекламным конструкциям, отдельно стоящим деревьям, опорам линий электропередач, трансформаторным подстанциям. Из-за шторма рекомендуется воздержаться от выхода на водоемы на маломерных судах.

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