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Пользователи сообщают о проблемах в работе Instagram

На сбои жаловались в понедельник пользователи из ряда стран

ТАСС, 5 марта. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдались в понедельник в ряде стран. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 16:13 по времени Восточного побережья США [23:13 мск]", - говорится в сообщении.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в Австрии, Германии, Испании, Нидерландах и Франции. Неполадки также отмечались в Италии, Польше, США, Турции и Швеции.

В России о сбоях чаще других сообщают пользователи в Москве.

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