Участник гонки "Берингия" на Камчатке сошел с дистанции из-за драки собак в упряжке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 марта. /ТАСС/. Камчатский каюр Евгений Бородай сошел с дистанции экстремальной гонки на собачьих упряжках "Берингия" на Камчатке из-за подравшихся собак, сообщили ТАСС во вторник в оргкомитете соревнований.

"Каюр из камчатского райцентра Эссо Евгений Бородай снялся с гонки, не дойдя до контрольной отметки "Чаба" первого этапа гонки. Собаки его упряжки подрались, и Евгений принял решение вернуться домой. Гонку продолжают 17 каюров из Москвы, Карелии, Хабаровского и Камчатского краев, а также из Швейцарии", - сообщили в оргкомитете гонки.

"Берингия - 2019" стартовала 4 марта в райцентре Эссо на северо-западе Камчатки. На трассу вышли 18 каюров в возрасте от 18 до 59 лет.

Гонка проходит в 16 этапов через десять национальных поселков региона. Каюры ведут упряжки, в которые запряжено 8-14 собак, в экстремальных условиях с резкими перепадами высот и температур. Большая часть трассы проходит в безлюдной, покрытой снегом тундре. Всего упряжкам предстоит пройти порядка 1,4 тыс. километров пути. Планируется, что финишируют каюры в конце марта в райцентре Усть-Камчатск на востоке полуострова.

Впервые "Берингия" прошла в январе 1990 года. Протяженность трассы тогда составляла 250 км. В 2009 году гонка получила статус официального праздника Камчатского края. "Берингия - 2018" протяженностью 2101 км включена в Книгу рекордов России как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в Евразии.