Подготовка прокуратуры к экспедиции на перевал Дятлова не проводилась, дата не определена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Дата отправления экспедиции сотрудников прокуратуры для проведения экспертизы на перевале Дятлова на данный момент не определена. Спецподготовка для сотрудников, которые отправятся на место происшествия, пока не проводилась, сообщил во вторник ТАСС начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков, который руководит группой по проверке гибели причин тургруппы.

Ранее в СМИ сообщалось, что сотрудники прокуратуры Екатеринбурга прошли специализированное обучение перед запланированной на март поездкой на перевал Дятлова. "Дата отправления на перевал еще не известна. У нас еще две недели до середины марта, а уже во второй половине марта проведем там от недели до нескольких дней в зависимости от погоды, но до этого еще далеко", - отметил Курьяков, добавив, что специальная подготовка специалистов прокуратуры, которые поедут на перевал, на данный момент не проводилась.

О группе Дятлова

Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять туристов - лыжников туристического клуба Уральского политехнического института (ныне Уральский федеральный университет) - пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.

Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.