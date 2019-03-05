Зюганов: Алферов посвятил свой талант подготовке будущих специалистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Академик, нобелевский лауреат Жорес Алферов посвятил свой талант подготовке будущих специалистов, сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, обращаясь к собравшимся на церемонии прощания с ученым во вторник в Санкт-Петербургском научном центре РАН.

"Это - единственный Нобелевский лауреат в мире, который состоял во фракции [КПРФ], который работал над законами и который хотел… вложить свой талант в подготовку будущих специалистов. Он открыл новые учебные заведения, где соединил школу талантливых физиков и математиков, учебные заведения, вуз, Академию наук и опытное производство", - отметил Зюганов.

Он также добавил, что Алферов был личностью, которая определяет целые эпохи, предвосхищает события и определяет будущее. "Жорес Иванович, который посвятил себя служению Родине, открыл гениальные достижения современной мысли и все сделал для того, чтобы человечеству жилось лучше и счастливее. Каждый из нас, когда, просыпаясь утром, включает телевизор или радио, или звонит по телефону, должен понимать, что у него в доме присутствует Жорес Иванович и делает его жизнь более достойной и благополучной", - уверен лидер КПРФ.

Гражданская панихида проходит в том же здании, где находился рабочий кабинет Алферова. Ученый возглавлял президиум Научного центра на протяжении трех десятилетий - с 1989 года. Алферов будет похоронен на Комаровском кладбище.