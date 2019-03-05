Хобарт стал первым городом Австралии, где запретили одноразовую пластиковую посуду

СИДНЕЙ, 5 марта. /ТАСС/. Власти Хобарта (штат Тасмания) приняли решение полностью отказаться от использования в городе одноразовой пластиковой посуды и упаковки. Как сообщила во вторник вещательная корпорация ABC, нарушителей запрета ждут большие штрафы.

Решение об исключении одноразового пластика из оборота уже принято на уровне городского совета, внесшего все необходимые изменения в местные законы и нормативные акты. Запрет вступит в силу 1 января 2020 года. "Мы заботимся об окружающей среде и о людях, которые тут живут. Мы хотим жить в чистоте и хотим показать всему миру, как мы умеем охранять нашу уникальную природу", - пояснил решение властей советник муниципалитета Билл Харви. Также чиновник отметил, что надеется на то, что все муниципалитеты Австралии последуют примеру тасманийцев, и в ближайшие годы такие же проекты будут реализованы на всем континенте.

Запрет будет распространяться на использование любой одноразовой пластиковой посуды без исключения: контейнеры, соломинки, кофейные чашки и крышки будут вне закона. По мнению местных властей, использование экологически безопасной посуды городу вполне по карману.

"Мы посоветовались с нашими бизнесменами, и они уже рассчитали примерные расходы на реализацию этого решения. Если взять за пример кофейню, то переход на полностью биоразлагаемую посуду и упаковку сделает каждую чашку кофе дороже на 10-12 центов. Не думаю, что покупатели заметят эту разницу", - отметил Билл Харви.