Комитет Госдумы поддержал поправки к законопроекту о борьбе с оскорблением госсимволов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании во вторник рекомендовал палате принять во втором, основном чтении резонансный законопроект о борьбе с распространением в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ. Авторами этой инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев.

Ко второму чтению предлагается внести ряд поправок, сказал глава комитета Госдумы Леонид Левин. Так, "уточнено, что информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с настоящим законом, должна не только проявлять явное неуважение, выраженное в неприличной форме... но и оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность", пояснил он.

Еще одной поправкой установлено, что "доступ к информационному ресурсу будет ограничен в случае, если владелец сайта не удалит рассматриваемую информацию в течение суток с момента получения соответствующего уведомления от Роскомнадзора, которое основано на требовании Генерального прокурора или его заместителей", отметил глава комитета. В первом чтении предполагалось, что доступ к ресурсу будет ограничен без предварительного требования об удалении противоправной информации, напомнил он.