Комитет Госдумы поддержал повышение штрафа в 20 раз за оскорбление госсимволов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал во вторник повысить в 20 раз штрафы за оскорбление госсимволов и госинститутов. Такая поправка была поддержана при обсуждении во втором чтении соответствующего законопроекта.

Изменения вносятся в статью 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство"). В первом чтении была предусмотрена ответственность за "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации (материалов), предназначенной (предназначенных) для неограниченного круга лиц, выражающей (выражающих) в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния" в виде штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Во втором чтении предлагается ввести штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. рублей с сохранением альтернативного наказания в виде ареста. За повторное оскорбление будет грозить штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Законопроект предложено вынести на рассмотрение Госдумы 6 марта.