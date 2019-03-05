"Россия - страна возможностей" готова поделиться историями успеха с ТВ-проектом о лидерах

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" в случае появления телепроекта об успешных людях, готова предоставить истории успеха. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель организации и конкурса "Лидеры России", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров после встречи женщин - участниц конкурса с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

В ходе встречи Матвиенко заявила, что намерена обратиться в администрацию президента с предложением о создании на одном из главных каналов страны телепередачи "История женского успеха", первыми участниками которой могли бы стать женщины - участницы конкурса "Лидеры России".

"Я считаю, что на наших телеэкранах и вообще в СМИ не хватает историй успеха. Понятно, что скандальные новости пользуются большей популярностью, но если мы не будем показывать наших замечательных и девушек, и мужчин - лидеров, которые достигают успехов в самых разных отраслях, то вряд ли мы можем двигаться вперед теми темпами, которыми должны двигаться", - сказал Комиссаров.

"Уверен в том, что у нас много прекрасных историй, которыми мы с удовольствием поделимся - это и дети, которые занимаются предпринимательством, и студенты, которые добиваются успехов, и участники конкурса "Лидеры России", которые и на госслужбе и в корпорациях добиваются больших успехов", - добавил он.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый конкурс стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. Более 80 участников первого конкурса получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября 2018 года, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В полуфиналы вышло около 3,3 тыс. человек. Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.