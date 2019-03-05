Guardian: Virgin Atlantic отменила обязательный макияж для стюардесс

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. Британский авиаперевозчик Virgin Atlantic, который всегда предъявлял строгие требования к внешнему виду своих сотрудников, заявил о внесении изменений во внутренние правила компании, касающиеся униформы и макияжа бортпроводниц. Теперь, как сообщает газета The Guardian, стюардессам необязательно использовать косметику во время полета.

В случае, если бортпроводницы все-таки захотят накраситься перед вылетом, им необходимо будет придерживаться определенной цветовой гаммы, принятой в авиакомпании. Так, при выборе губной помады девушки должны остановиться на ярко-красном оттенке. Кроме того, как отмечает издание, нововведения коснулись и стандартного набора униформы стюардесс. В частности, сотрудницы Virgin Atlantic могут носить брюки в любое время, а не только по специальному разрешению, получаемому от руководства компании, как было до этого.

Ранее бортпроводницам полагались только красные юбки-карандаш, жакеты того же цвета и туфли-лодочки на высоком каблуке. По словам исполнительного вице-президента Virgin Atlantic Марка Андерсона, "новые руководящие принципы не только повысят уровень комфорта, но и предоставят нашей команде больше возможностей для самовыражения на работе". Идея о внесении ряда корректировок во внутренний регламент авиаперевозчика пришла после того, как руководство выслушало отзывы сотрудников.

Для многих авиакомпаний одежда и внешний вид работников являются ключевым элементом фирменного почерка. В частности, с 2015 года все бортпроводницы британского авиаперевозчика British Airways, по данным издания, должны во время полета пользоваться губной помадой и румянами, ухаживать и поддерживать форму бровей, а также скрывать очевидные неровности кожи. С 2016 года стюардессам также разрешили носить брюки.