ВЦИОМ: две трети россиян считают иностранные заимствования вредными для русского языка

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Две трети россиян считают, что заимствования из других языков и жаргонизмы причиняют вред русскому языку. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Заимствования из других языков, жаргонизмы наносят ущерб русскому языку, отмечают две трети опрошенных (68%). Четвертая часть респондентов (23%) полагает, что такие заимствования обогащают язык", - говорится в исследовании.

68% россиян выразили мнение, что язык необходимо оберегать и бороться за его чистоту всеми доступными средствами. При этом больше четверти (27%) участников опроса считают, что язык должен развиваться самостоятельно, без вмешательств с чьей-либо стороны и что он всегда отражает реальную ситуацию в обществе. Почти половина (49%) опрошенных полагают, что за чистотой русского языка должно следить государство (61% - в 2008 году).

По данным опроса, россияне стали реже использовать ненормативную лексику. В 2008 году 44% участников опроса ответили, что еженедельно матерятся, в 2019 году их число сократилось до 37%, в том числе 18% используют мат ежедневно, а 19% - несколько раз в неделю.

Каждого второго респондента раздражают намеренные искажения слов, в их числе 25% не скрывают своей неприязни, остальные не выказывают раздражения. Среди опрошенных 45% раздражаются, когда другие используют жаргонные слова и выражения. Выросло число россиян, ежедневно использующих профессиональный сленг в повседневной жизни (36% по сравнению с 23% в 2008 году). В 2008 году всего 4% опрошенных отмечали, что употребляют в своей речи интернет-сленг, в 2019 году - уже 23%.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 3 марта 2019 года среди респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Объем выборки - 1600 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.