{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция Приморья проверяет видео, на котором таксист облил задолжавшего пассажира зеленкой

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности участников происшествия

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Сотрудники УМВД по Приморскому краю проверяют видеозапись, на которой водитель такси обливает зеленкой пассажира, который не смог заплатить, сообщили в пресс-службе ведомства.

' VladNews/YouTube'

Ранее в местных социальных сетях распространилось видео, на котором присутствует человек с измазанным зеленкой лицом. Авторы видео поясняют, что он возпользовался услугами такси, но отказался платить. 

"Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, полицейские изучают видеозапись, размещенную в социальных сетях, на которой водитель такси заставляет мужчину умыться зеленкой. Устанавливаются личности участников инцидента.  Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", - сообщили в полиции.

Аналогичный случай произошел в августе прошлого года в Хабаровске. Там таксист заставил умыться зеленкой двух девушек, пытавшихся уехать в поселок в двух часах езды от Хабаровска без денег.

Теги
РоссияПриморский край
Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
Ученые считают, что бухты острова Русский не подходят для адаптации косаток и белух
По мнению эксперта Владимира Ракова, строить реабилитационный центр стоило бы в бухте Анна на входе в залив Стрелок
Читать полностью