Полиция Приморья проверяет видео, на котором таксист облил задолжавшего пассажира зеленкой

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Сотрудники УМВД по Приморскому краю проверяют видеозапись, на которой водитель такси обливает зеленкой пассажира, который не смог заплатить, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в местных социальных сетях распространилось видео, на котором присутствует человек с измазанным зеленкой лицом. Авторы видео поясняют, что он возпользовался услугами такси, но отказался платить.

"Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, полицейские изучают видеозапись, размещенную в социальных сетях, на которой водитель такси заставляет мужчину умыться зеленкой. Устанавливаются личности участников инцидента. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", - сообщили в полиции.

Аналогичный случай произошел в августе прошлого года в Хабаровске. Там таксист заставил умыться зеленкой двух девушек, пытавшихся уехать в поселок в двух часах езды от Хабаровска без денег.