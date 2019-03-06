Радиостанции в Канаде перестали ставить песни Джексона из-за новых обвинений в его адрес

ОТТАВА, 6 марта. /ТАСС/. Крупнейшие радиостанции Монреаля и других городов провинции Квебек перестали выпускать в эфир песни Майкла Джексона из-за новых обвинений в педофилии в адрес короля поп-музыки, выдвинутых против него героями документального фильма Leaving Neverland. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC.

Речь идет о радиостанциях CKOI, Rythme и The Beat, а также некоторых других, входящих в медиа-холдинг Cogeco Media. В общей сложности под его управлением находятся более 20 радиостанций. "Мы внимательно относимся к комментариям радиослушателей, которые были сделаны после выхода документального фильма [Leaving Neverland]", - пояснила представитель холдинга Кристин Дикэр. Она добавила, что аудитория радиостанций Cogeco Media оценивается в 5 млн слушателей еженедельно.

Вечером 5 марта на телеканале HBO состоялась премьера второй - заключительной части документального фильма Leaving Neverland, в котором приводятся новые обвинения в педофилии в отношении Джексона. Первая часть картины была показана вечером в минувшее воскресенье. Фильм рассказывает истории двух молодых людей - Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые, по их собственному признанию, будучи в возрасте 7 и 11 лет, соответственно, неоднократно подвергались сексуальным домогательствам со стороны поп-звезды в его поместье Neverland. Семья певца, скончавшегося в 2009 году в возрасте 50 лет от передозировки успокоительными препаратами, уже назвала эти обвинения "публичным линчеванием".

Ранее певец не раз обвинялся в растлении малолетних и в спаивании их в своем поместье. Его также обвиняли в том, что он силой удерживал детей в Neverland и запугивал их, чтобы они не рассказывали о том, что там с ними делали. В отношении короля поп-музыки даже проводилось судебное расследование, но дело в итоге было закрыто.

Джексон является лауреатом 13 премий Grammy, а также обладателем почетных премий Grammy музыканту-легенде (1993) и за жизненные достижения (2010, посмертно). В мире продано более 1 млрд копий его записей. По данным журнала Forbes, Джексон возглавляет рейтинг известных людей, культурное наследие которых даже после смерти продолжает приносить доходы.