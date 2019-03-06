Путин поздравил Терешкову с днем рождения

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения летчику-космонавту, Герою Советского Союза, депутату Госдумы Валентине Терешковой, в котором подчеркнул, что весь ее профессиональный путь является примером честного служения стране. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Вы - человек удивительной, яркой судьбы. Легендарный полет в космос, весь ваш профессиональный путь - пример честного служения Родине. Важно, что на протяжении многих лет ваши знания, опыт, энергия в полной мере востребованы в ответственной общественной, законотворческой деятельности", - говорится в телеграмме. Путин пожелал Терешковой успехов, здоровья и всего самого доброго.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года. В июне 1963 года совершила свой полет в космос в качестве единственного члена экипажа - командира корабля "Восток-6". В 1995 году получила звание генерал-майора авиации, стала первой в стране женщиной-генералом. 18 сентября 2016 года избрана в Государственную думу VII созыва по списку "Единой России", с декабря 2018 года является председателем комиссии "Единой России" по этике.