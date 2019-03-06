Путин поздравил Жванецкого с юбилеем

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил российского писателя-сатирика, народного артиста России Михаила Жванецкого с 85-летием, отметив его великолепное чувство юмора и неподражаемый артистизм. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Многие годы вы с неизменным успехом выступаете на эстраде, восхищая публику великолепным чувством юмора и неподражаемым артистизмом. Ярко проявляете себя на литературном поприще. Всем своим творчеством убедительно подтверждаете, что настоящий талант щедр и многогранен. И всегда востребован", - говорится в сообщении.

Глава государства пожелал артисту здоровья и всего наилучшего. 28 февраля Владимир Путин наградил Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Сатирик отмечен "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Михаил Михайлович (Маньевич) Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе (Украинская ССР, ныне - Украина), там он закончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В институтские годы начал участвовать в самодеятельности: писал миниатюры и монологи для студенческого театра "Парнас-2", многие из них исполнял сам. В 1963 году во время одесских гастролей Ленинградского театра миниатюр (ЛТМ) познакомился с его руководителем Аркадием Райкиным, который включил произведения Жванецкого в репертуар театра.

В разные годы артист работал завлитом ЛТМ, режиссером- постановщиком Государственного концертно-гастрольного объединения РСФСР "Росконцерт", литературным сотрудником журнала "Студенческий меридиан", писал тексты для артистов Ленинградской гастрольно-концертной организации "Ленконцерт" и Московского театра миниатюр (с 1987 года - Московский театр "Эрмитаж") и др. В 1988 году Жванецкий основал Московский театр миниатюр, где является художественным руководителем.

Михаил Жванецкий является одним из наиболее популярных отечественных писателей-сатириков. Он выступает с сольными спектаклями и концертными программами по собственным произведениям, творчество артиста включает в себя фельетоны, репризы, миниатюры, монологи. По его произведениям, которые он также исполнял на телевидении, созданы многочисленные спектакли, изданы его книги. В частности, он автор сборников "Моя Одесса", "Год за два" и других, а "Собрание сочинений", первоначально выпущенное в 4-х томах, пополнилось дополнительным пятым томом.