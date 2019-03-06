СМИ: "самая грустная в мире слониха" Флавия умерла после 43 лет одиночества в зоопарке

Последние годы слониха страдала от депрессии, из-за чего ее физическое состояние стремительно ухудшалось. Как сообщила советник городской администрации по экологии Ампаро Перничи, животное больше не могло самостоятельно передвигаться, после чего было принято решение усыпить Флавию. Персонал зоопарка выразил "глубокое сожаление" в связи с ее смертью.

ТАСС, 6 марта. Слониха Флавия, известная как "самая грустная в мире", умерла в возрасте 47 лет, проведя в зоопарке испанского города Кордова 43 года. Об этом сообщает газета The Independent .

Индийскую слониху разлучили с родителями, когда ей было три года. С тех пор она жила в испанском зоопарке в полном одиночестве и не контактировала с другими представителями своего вида. В Cети часто появлялись снимки и видео с Флавией, на которых она бродила по вольеру, опустив, подобно человеку, голову к земле. Эти публикации вызывали сочувствие пользователей.

Испанская непарламентская партия PACMA, выступающая за защиту прав животных, неоднократно подчеркивала, что слоны - социальные животные с прочными семейными связями, привыкшие жить в окружении сородичей. Члены PACMA выпускали петиции и вели кампанию за воссоединение Флавии с другими слонами. Сотрудничая с зоопарком Кордовы, партия планировала переместить слониху в заповедник, где ее здоровье могло бы улучшиться после общения с сородичами в вольных условиях.

Смерть Флавии в 47 лет стала преждевременной, в естественной среде слоны живут около 60-70 лет. В РАСМА выразили надежду, что "ни одному животному больше не придется пройти через подобное".