В ООН призвали оказать срочную гуманитарную помощь КНДР на $120 млн

ПХЕНЬЯН, 6 марта. /ТАСС/. КНДР необходимо оказать экстренную гуманитарную помощь в размере $120 млн для спасения жизни 3,8 млн жителей страны, страдающих от нехватки продовольствия и медикаментов. Об этом говорится в заявлении координатора ООН в Пхеньяне Тапана Мишры, размещенном в среду на сайте организации.

Согласно оценкам международных экспертов, в настоящий момент около 11 млн из 25 млн жителей КНДР испытывают нехватку продуктов питания, чистой питьевой воды, лишены нормальных санитарных условий и доступа к здравоохранению. "Широко распространенное недоедание угрожает целому поколению детей, причем каждый пятый ребенок имеет задержки в развитии из-за хронического голодания, - подчеркивается в документе. - В сочетании с ограниченными возможностями здравоохранения и отсутствием доступа к безопасной воде и санитарно-гигиеническим услугам дети также подвержены риску смерти от болезней, которые возможно вылечить".

По данным международной организации, в 2018 году объем произведенных в КНДР продуктов питания оказался самым низким за последние 10 лет, что привело к значительному дефициту продовольствия.

"Я обращаюсь ко всем нашим потенциальным донорам и заинтересованным сторонам с призывом быть выше политических соображений и соображений безопасности, а также не позволять им мешать в спасении жизней мужчин, женщин и детей", - подчеркивается в заявлении Мишры. Координатор ООН в Пхеньяне предупредил, что без адекватного финансирования гуманитарных операций ситуация в КНДР может ухудшиться.

В отношении КНДР с декабря 2017 года действуют жесткие санкции Совета Безопасности ООН, которые значительно ограничивают торговлю республики с зарубежными странами, что привело в том числе к резкому снижению поставок в страну продовольствия. Действующие международные ограничения предусматривают исключения для гуманитарной деятельности. Однако на деле организации, поставлявшие помощь в КНДР, столкнулись в 2018 году с серьезными операционными проблемами и задержками в финансировании. Это привело к ощутимому снижению потока гуманитарных грузов для жителей республики.