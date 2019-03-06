Томские власти проверят школу-интернат из-за видео с матерящимся учителем на уроке

ТОМСК, 6 марта. /ТАСС/. Сотрудники областного департамента общего образования проведут проверку в школе-интернате для слабослышащих в Томске из-за видеозаписи, на которой учитель матерится на уроке. Об этом сообщила ТАСС начальник департамента общего образования администрации Томской области Ирина Грабцевич.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором учитель биологии школы-интерната №15 в Томске употребляет матерные выражения, разговаривая по мобильному телефону во время урока.

"В настоящее время администрацией школы проводится проверка по факту нарушения педагогической этики во время проведения урока со стороны педагога. Департамент общего образования в срок до 6 апреля проводит служебную проверку по действиям администрации школы, по результатам которой и будет принято решение относительно ситуации", - сказала Грабцевич.

Она добавила, что педагог написала заявление "о снятии педагогической нагрузки", чтобы не преподавать у класса, ученики которого сняли видео, и сейчас не ведет у них занятия. "Добавлю, сегодня в департамент общего образования поступили звонки от родителей класса в защиту педагога", - отметила Грабцевич.