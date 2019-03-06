Число заболевших корью в Крыму за неделю выросло почти на треть

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью в Крыму с начала года выросло до 36 человек, тогда как за весь прошлый год заболевших было 40. Ситуация с заболеваемостью корью в регионе ухудшается из-за вспышки на Украине, сообщила журналистам в среду руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская.

Ранее, 27 февраля, пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму сообщала журналистам, что на полуострове с начала года зарегистрировали 26 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью. Около 20% заболевших приехали с Украины. Пресс-служба министерства охраны здоровья Украины 5 марта сообщала, что число заболевших корью с начала года на Украине превысило 26 тыс. человек, а от осложнений, вызванных заболеванием, скончались 10 человек.

"[С начала года] 36 лабораторно подтвержденных случаев кори. Ситуация не стабилизирована, - сказала Пеньковская. - Ситуация в 2019 году осложнилась значительно после длительных новогодних праздников. После миграции населения на Украину и с Украины в Крым мы начали регистрировать очаги корьевой инфекции".

Она уточнила, что больше очагов кори в Крыму фиксировали в Симферополе, Бахчисарае и Севастополе. Около 90% заболевших - не привитые, причем подавляющее большинство из них ранее отказывались от вакцинации.

В граничащей с Украиной Ростовской области случаев занесения кори из соседней страны в этом году не фиксировали: "Из Украины заносов не было, в приграничных с Украиной территориях также корь не фиксировалась", - сообщила ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Светлана Ненадская. По ее словам, пока в регионе было два случая кори - один завезли из Израиля, второй - из Чечни, но оба пациента уже прошли лечение.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи, относится к группе инфекций, управляемых средствами вакцинопрофилактики. Источником инфекции является больной человек, который выделяет вирус во внешнюю среду при чихании, кашле, разговоре, с последних двух дней инкубационного периода и до четвертого дня после появления сыпи. К группе риска относятся непривитые люди.