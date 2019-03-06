"Уральские авиалинии" опровергли аварию на рейсе Омск - Москва

ТАСС, 6 марта. Самолет "Уральских авиалиний" прибыл из Омска в Домодедово по расписанию, пассажиры покинули воздушное судно по самоходному трапу. Информация о выпускании аварийного трапа недостоверна, сообщили в среду журналистам в пресс-службе авиакомпании.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что рейс Омск - Москва "Уральских авиалиний" попал в аварийную ситуацию, якобы он кружил над аэропортом порядка 20 минут из-за заклинившей двери. Проблему, по данным СМИ, решить не удалось, поэтому пассажиры покинули самолет по аварийному надувному трапу.

"Рейс U6-388 Омск - Москва прибыл в Домодедово по расписанию в 8:30 (мск) на воздушном судне A320. Самолет был поставлен к международному терминалу для посадки пассажиров через телетрап, согласно технологическому графику. Высадка пассажиров внутренних воздушных линий в таком случае осуществляется через заднюю дверь через самоходный трап, что и было выполнено на рейсе Омск - Москва. Информация о выпускании аварийного трапа недостоверна", - говорится в сообщении авиакомпании.