Ученые выяснили, что стресс может быть причиной "синдрома разбитого сердца"

ТАСС, 6 марта. Эмоциональные потрясения, включая сильный стресс, могут привести к развитию "синдрома разбитого сердца". К такому выводу пришла группа швейцарских ученых. О результатах их исследования сообщает Би-би-си.

В эксперименте приняли участие 39 здоровых добровольцев и 15 - с "синдромом разбитого сердца". Специалисты из Цюрихской университетской клиники проанализировали активность их головного мозга. Для этого медики использовали данные магнитно-резонансной томографии (МРТ). Результаты показали, что во многом появление синдрома связано с нарушениями в работе центрального органа нервной системы.

Ученые выяснили, что у пациентов, страдающих "синдромом разбитого сердца", связь между областями мозга, отвечающими за обработку эмоций и контроль бессознательных реакций организма, намного слабее, чем у здоровых людей. "Эмоции формируются в головном мозге, поэтому можно предположить, что болезнь возникает именно в этом органе. Затем мозг посылает соответствующие сигналы сердцу", — сказала ведущий автор исследования профессор Елена Гадри.

"Синдром разбитого сердца" также известный как кардиомиопатия такоцубо (от японского tako-tsubo — керамический горшок с круглым основанием и узким горлышком) характеризуется ослаблением сердечной мышцы и увеличением верхней части левого желудочка при том, что размер правого остается неизменным.

Медики указывают, что данное заболевание сильно отличается от сердечного приступа, вызванного закупоркой кровеносных сосудов. При этом у заболеваний схожие симптомы. Это одышка и боль в области грудной клетки. В большинстве случаев синдром развивается на фоне стрессовых ситуаций и сильных эмоциональных переживаний, например, потери близкого человека. Это, по словам ученых, связано с тем, что психологические потрясения приводят к серьезным нарушениям нормального функционирования сердечной мышцы.

Медики отметили, что болезнь может возникнуть и от радостного события. Это возможно, если в организме был сильный выброс адреналина. "Синдром разбитого сердца" может носить временный характер, при котором сердечная мышца восстанавливается в течение нескольких дней, недель или месяцев. В отдельных случаях, предупреждают специалисты, заболевание способно привести к летальному исходу.

Результаты исследования имеют важное научное и практическое значение, поскольку свидетельствуют о зависимости между эмоциональным состоянием человека и дисфункцией сердечной мышцы. Кроме того, полученные данные позволят расширить сотрудничество между кардиологами и неврологами для выработки эффективных методов борьбы с этим заболеванием.