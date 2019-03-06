Минкультуры проверит данные о повреждении крепостной стены в Дербенте из списка ЮНЕСКО

МАХАЧКАЛА, 6 марта. /ТАСС/. Управление Минкультуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам проверит информацию о незаконном строительстве на месте исторического памятника ЮНЕСКО в Дербенте - крепостной стены VI века - и нанесению ему ущерба. Данные также переданы в прокуратуру, МВД и отдел архитектуры города, сообщил ТАСС в среду руководитель управления Денис Проценко.

По данным пресс-службы, Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, застройщик "Первый строительный холдинг" при возведении многоэтажного дома по улице Ленина 4-6 "нанес непоправимый ущерб памятнику федерального значения VI века - крепостная стена (южная) - входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, построив на ней бетонное ограждение".

"Конечно, в любом случае проверочные мероприятия будут проводиться. Сейчас мы посмотрим, у кого конкретно находится этот объект. Если на госохране, если у Республики Дагестан, то соответственно мы такое поручение дадим Дагнаследию (Агентству по охране культурного наследия Республики Дагестан - прим. ТАСС), если наш объект, то мы будем проводить проверку", - сказал Проценко.

Как рассказал журналистам директор музея-заповедника Али Ибрагимов, южная крепостная стена была отреставрирована и законсервирована в 2015 году. "В связи с этим были приняты работы по освобождению стены от не законной застройки. Именно в нижней части города, вблизи ворот "Дубары-Капы" федеральным решением суда были снесены несколько гаражей, тем самым объект архитектуры стал открыт для горожан и туристов города", - пояснил он.

По словам Ибрагимова, подрядчик строительства, который за три года четыре раза менял юридическое название, в 2017 году возвел жилое здание с нарушениями норм градостроительства на улице Ленина 4-6. "И недавно в рамках мониторинга объектов культурного наследия сотрудники музея обратили внимание на забетонированную фундаментную часть уникального памятника VI века, аналогов которого в России нет, и мы хотим обратить внимание всех соответствующих органов. Я обращаюсь к руководству республики, к правоохранительным органам, чтобы они обратили внимание на этот вандализм и приняли соответствующие меры в отношении тех, кто позволил уничтожить историю Дербента", - сказал Ибрагимов.

Один из древнейших городов России и мира Дербент - уникальный памятник истории. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель, древний город, в том числе мечеть Джума VIII века и крепостные сооружения Дербента (общая площадь памятников - 9,7 га) в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Цитадель Нарын-Кала является частью Дербентской крепости, соединенной с Каспийским морем двойными стенами.