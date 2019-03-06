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Международные омбудсмены одобрили идею Москальковой о стандартах защиты женщин в тюрьмах

Российский омбудсмен подчеркнула, что женщина должна иметь иной режим содержания, обязательно надо учитывать положение ее семьи, детей, возможности ресоциализации

ЖЕНЕВА, 6 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее предложение разработать международные стандарты защиты женщин-заключенных вызвало интерес и поддержку у представителей мирового правозащитного сообщества.

С такой инициативой российский омбудсмен выступила 5 марта на заседании Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека.

"Мое предложение выработать единые международные стандарты защиты прав женщин, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, вызвало интерес и одобрение", - сказала Москалькова журналистам в среду.

По ее словам, после заседания к ней подошли несколько омбудсменов и сказали, что сочли это предложение заслуживающим поддержки.

"Женщина должна иметь иной режим содержания, обязательно надо учитывать положение ее семьи, детей, возможности ее ресоциализации", - подчеркнула Москалькова.

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