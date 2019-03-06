Москалькова предложила реформировать систему психоневрологических диспансеров

ЖЕНЕВА, 6 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает необходимым реформировать систему психоневрологических диспансеров, сделав упор на развитие сопровождаемого проживания и трудоустройства людей с инвалидностью. Об этом она заявила в среду на 40-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Одним из важных направлений нашей деятельности является защита прав инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, в том числе в психоневрологических интернатах (ПНИ). Со своей стороны, мы рекомендуем органам государственной власти провести деинституционализацию системы ПНИ, развивать систему сопровождаемого проживания и трудоустройства", - сказала она.

Москалькова сообщила, что в 2018 году получила 317 обращений от граждан с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее часто граждане обращались к уполномоченному по вопросам установления группы инвалидности, изменения причин инвалидности, внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации.

"Полагаю, что повышению гарантий прав граждан в сфере установления инвалидности могла бы способствовать независимая медико-социальная экспертиза. Благодаря нашим действиям Минтрудом России утвержден план по совершенствованию системы медико-социальной экспертизы на период до 2020 года", - отметила Москалькова.

Она также обратила внимание на проблемы инвалидов, находящихся в местах принудительного содержания. "В настоящий момент мы боремся за то, чтобы инвалидов освобождали от наказания в виде лишения свободы в связи с тяжелой болезнью", - сказала омбудсмен.