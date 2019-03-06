Госдума завершает работу над проектами о борьбе с фейками и оскорблением госсимволов

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит в третьем, заключительном чтении пакет резонансных законопроектов о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов в интернете, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ. Авторами этих инициатив выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев.

Второе, основное чтение документов состоялось в среду, в тексты были внесены существенные поправки. В частности, в законопроекте о борьбе с фейками были детализированы потенциальные последствия их распространения, за которые будет грозить ответственность. Согласно новой редакции, будет запрещено распространение под видом достоверной информации, "которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи". При этом были исключены слова "иные тяжкие последствия", которые могли неоправданно расширить возможности для правоприменения.

Кроме того, установлен особый порядок блокировки для информационных ресурсов, являющихся сетевыми изданиями. Теперь в случае обнаружения в них недостоверной информации Роскомнадзор по требованию генпрокурора РФ или его заместителей будет уведомлять редакцию о необходимости незамедлительного удаления недостоверной информации, и лишь в случае бездействия редакции доступ к такому ресурсу будет ограничиваться. В отношении иных информационных ресурсов ограничение доступа предусмотрено по факту распространения недостоверной информации. Помимо этого, поправками ко второму чтению из-под действия законопроекта были выведены традиционные медиа - то есть фактически все СМИ, зарегистрированные в установленном порядке.

Оскорбление госсимволов

Второй законопроект - о противодействии оскорблениям госсимволов - также был скорректирован с учетом общественной и экспертной дискуссии. Согласно ему, будет блокироваться информация, "выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Еще одной поправкой зафиксировано, что сайт, разместивший подобные материалы, будет заблокирован, если его владелец не удалит их в течение суток с момента получения соответствующего уведомления от Роскомнадзора, основанного на требовании генпрокурора или его заместителей. В первом чтении предполагалось, что доступ к ресурсу будет ограничен без предварительного требования об удалении противоправной информации, напомнил он.

В рамках второго чтения была существенно ужесточена административная ответственность за распространение фейковых новостей и оскорбление государственных символов и институтов.