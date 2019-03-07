Правительство Камчатки выступило против коммерческого использования заповедных территорий

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 марта. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин высказался против проекта использования в коммерческих целях водоемов Кроноцкого заповедника, сообщили журналистам в четверг в краевом правительстве.

"Что касается строительства на реке Кроноцкой, я против использования Объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в промышленных целях. Как житель Камчатки скажу: мы никогда не поддерживали и не поддержим проекты, которые могут нанести вред нашей уникальной камчатской природе", - сказал Владимир Илюхин.

Ранее сообщалось, что в 1970-х годах разработанный проект строительства рыбохода на реке Кроноцкой для пропуска нерки в Кроноцкое озеро из Тихого океана был закрыт. Уже в постсоветское время вопрос о создании проходного стада нерки неоднократно поднимался на разных административных уровнях и в кругах рыбопромышленников. Последнее подобное обращение поступило в Федеральное агентство по рыболовству от губернатора Камчатского края в 2018 году.

В Кроноцком заповеднике считают возобновление интереса к проекту власти и крупного рыбопромышленного бизнеса причиной возбуждения ряда уголовных дел в отношении сотрудников заповедника, в том числе в отношении главы научного отдела Дарьи Паничевой. Эксперты оценивали выручку от такого проекта в $120 млн. Паничева активно выступала против строительства рыбохода в заповеднике.

По данным заповедника, Паничеву задержали 28 февраля на рабочем месте и отправили в СИЗО Хабаровска. "Ей вменяют статью 160 УК РФ "Присвоение и растрата", подозревая в причастности к растрате бюджетных средств". Санкция этой статьи предполагает до десяти лет лишения свободы. По решению суда в настоящее время Паничева находится на Камчатке под домашним арестом.

О заповеднике

Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник - один из старейших заповедников России. Он расположен в восточной части полуострова Камчатка и занимает площадь 1 147 619,37 га, включая 135 000 га (1350 кв. км) примыкающей трехмильной акватории Тихого океана. Здесь расположены 8 действующих вулканов, высочайшим из которых является Кроноцкая Сопка (3528 м), термальные озера, знаменитая Долина гейзеров, водопады.

Кроноцкое озеро в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике - крупнейший пресный водоем Камчатского края и всего севера Дальнего Востока России. Современная площадь озера составляет 246 кв. км, его максимальная глубина - 136 м. В водоем впадают 5 рек и более 20 ручьев.