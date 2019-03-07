В Госдуме предложили наделить полицию правом объявлять официальное предостережение

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн разработал законопроект, который наделяет полицию правом объявлять предостережения гражданам. Инициатива получила поддержку экспертно-консультативного совета фракции "Единая Россия", сообщил парламентарий в четверг ТАСС.

"Экспертный совет фракции поддержал законопроект", - сказал политик.

Сотрудники органов внутренних дел смогут "объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, отнесенных законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения", говорится в тексте, копия которого имеется в распоряжении агентства.

Хинштейн аргументировал актуальность законопроекта тем, что сотрудники МВД, как и органы прокуратуры и ФСБ, отвечают, в том числе, за профилактику нарушений и "уполномочены на осуществление профилактического воздействия на граждан в форме объявления официального предостережения". В законе о полиции соответствующие полномочия не прописаны.

Инициатива парламентария также получила предварительное одобрение МВД. "Полагаю, что законопроект может быть поддержан МВД России в случае его поступления в порядке, установленном регламентом правительства", - говорится в письме (копия есть у ТАСС), которое направил Хинштейну статс-секретарь - замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

"Задача - не допустить совершения преступлений, поэтому если предостережение объявлено, а преступление или административное правонарушение не совершено, тогда мы считаем, что задача выполнена", - пояснил парламентарий.

Если преступление совершено, то человека привлекут к ответственности за противоправные действия, а не за неисполнение предостережения, сказал Хинштейн.

"Есть заповедь "не укради". Тебе сказали на проповеди: "не укради", но ты пошел и украл - тогда [грозит] статья 158 Уголовного кодекса. А если не украл, значит, проповедь подействовала", - проиллюстрировал депутат примером свою инициативу.