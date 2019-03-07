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Google выпустил дудл к Международному женскому дню

Интерактивный логотип содержит 13 цитат, оформленных в слайды
Описание
© Google

ТАСС, 8 марта. Компания Google в пятницу разместила на стартовой странице своего поисковика интерактивный дудл (логотип, стилизованный в честь какого-либо праздника или события), приуроченный к Международному женскому дню.

"В праздничном слайдшоу мы собрали 13 вдохновляющих цитат представительниц разных эпох и профессий, а приглашенные художницы оформили их в красочные слайды", - говорится в пресс-релизе компании.

Как отмечается, Россия представлена цитатой поэтессы Марины Цветаевой: "Крылья - свобода, только когда раскрыты в полете, за спиной они - тяжесть".

В дудле можно также увидеть цитаты мексиканской художницы Фриды Кало, японской художницы-авангардистки Йоко Оно, британского архитектора Захи Хадид и других.

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