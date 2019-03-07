Трамп назвал Тима Кука Тимом Эпплом

Президент США Дональд Трамп на заседании консультативного совета по кадровой политике назвал генерального директора корпорации Apple Тима Кука Тимом Эпплом. Об этом сообщает CNBC.

На совещании в Белом доме обсуждалась важность технологий в образовании. "Мы очень ценим это [вклад Apple], Тим Эппл", - сказал Трамп, обращаясь к предпринимателю.