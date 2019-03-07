Трамп назвал Тима Кука Тимом Эпплом

Президент США Дональд Трамп на заседании консультативного совета по кадровой политике назвал генерального директора корпорации Apple Тима Кука Тимом Эпплом. Об этом сообщает CNBC.
На совещании в Белом доме обсуждалась важность технологий в образовании. "Мы очень ценим это [вклад Apple], Тим Эппл", - сказал Трамп, обращаясь к предпринимателю.
Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9— Sean O'Kane (@sokane1) 6 марта 2019 г.
Как отмечает CNBC, это не первый раз, когда Трамп оговорился. В мае 2018 года президент США назвал исполнительного директора Lockheed Martin Мариллин Хьюсон Мариллин Локхид.