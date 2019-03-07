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Трамп назвал Тима Кука Тимом Эпплом

Это произошло во время заседания в Белом доме, посвященного технологиям в образовании

Президент США Дональд Трамп на заседании консультативного совета по кадровой политике назвал генерального директора корпорации Apple Тима Кука Тимом Эпплом. Об этом сообщает CNBC

На совещании в Белом доме обсуждалась важность технологий в образовании. "Мы очень ценим это [вклад Apple], Тим Эппл", - сказал Трамп, обращаясь к предпринимателю.

Как отмечает CNBC, это не первый раз, когда Трамп оговорился. В мае 2018 года президент США назвал исполнительного директора Lockheed Martin Мариллин Хьюсон Мариллин Локхид.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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