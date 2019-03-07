В Грозный доставили ребенка, похищенного из лагеря беженцев на Ближнем Востоке

ГРОЗНЫЙ, 7 марта. /ТАСС/. Сын жительницы Дагестана, похищенный ранее из лагеря беженцев на Ближнем Востоке, доставлен авиарейсом в Грозный.

В аэропорту его встретили родственники, представители местных властей и семьи, чьи дети все еще находятся в странах Ближнего Востока, передает корреспондент ТАСС. Сенатор, представитель главы Чеченской Республики на Ближнем Востоке и в Северной Африке Зияд Сабсаби рассказал, что мальчика искали четыре года.

"Эту работу начала его родная мама, за это время он успел побывать в Турции, Сирии, Ираке, почти все военные точки проходил, - рассказал Сабсаби. - Была информация у наших компетентных органов о том, что этого ребенка хотели террористы вывезти, украсть", - сказал сенатор, отметив, что ребенка спасли российские военные.

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в соцсетях, что отец тайком вывез мальчика на Ближний Восток, когда ему было шесть лет. "Мы продолжим работу по возвращению граждан России из Ирака и Сирии и выполним поручение президента России Владимира Путина в полном объеме", - написал Кадыров.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой неизвестные на арабском языке задают вопросы рыжеволосому мальчику, он дрожащим голосом отвечает им, затем на русском языке произносит фразу: "Я хочу к своей тете".

Ролик сопровождается комментарием, что ребенок - чеченец. Как сообщала ранее председатель правозащитной организации "Объектив" и член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, входящая в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта, одиннадцатилетнего дагестанского мальчика похитили неизвестные из лагеря для беженцев Эль-Хол в сирийской провинции Хасеке.

О российских детях на Ближнем Востоке

По данным правозащитной организации "Объектив", сейчас в Ираке и Сирии остаются более 1 тыс. российских детей из разных регионов страны. Они были вывезены туда родителями, оказавшимися под влиянием террористических организаций.

Как сообщалось ранее, с 2017 года при содействии чеченских властей в Россию были эвакуированы более 100 женщин и детей - жителей Чечни, Дагестана, Тверской области и других регионов РФ, а также граждан Узбекистана и Казахстана.

Позже была создана федеральная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. В конце декабря прошлого года спецрейс МЧС доставил в Россию из Ирака 30 детей в возрасте от трех до 15 лет, содержавшихся в иракских тюрьмах вместе с матерями. В феврале 2019 года из Багдада в Москву вернули еще 27 российских детей в возрасте от четырех до 13 лет.

В новость были внесены изменения (14:03 мск) - добавлены комментарии властей Чечни.