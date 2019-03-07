Детский сад в Дагестане закрыт до выяснения причин отравления 24 человек

МАХАЧКАЛА, 7 марта. /ТАСС/. Детский сад в селе Советское Магарамкентского района Дагестана закрыт на пять дней после госпитализации с отравлением 22 детей и двух взрослых. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе администрации района.

Ранее сообщалось, что случаи пищевой токсикоинфекции зарегистрированы среди воспитанников одного из детских садов в селе Советское. По последним данным, 22 ребенка и двое взрослых были доставлены в центральную районную больницу с признаками отравления.

"Работа детского сада в селе Советское приостановлена на пять дней. Пока не выяснят, в чем причина отравления", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, следователи СУ СК РФ по Дагестану проводят проверку по факту пищевого отравления детей в детском саду. По предварительным данным, 6 марта после приема пищи в детском саду дети почувствовали недомогание. Всем им предварительно была диагностирована пищевая токсикоинфекция, возраст госпитализированных детей составляет от двух до четырех лет.

Ранее глава района Фарид Ахмедов сообщал ТАСС, что власти Магарамкентского района проверят все дошкольные образовательные учреждения после отравления воспитанников детского сада.