Ветеранов Волгоградской области возмутило заявление депутата о пенсиях для тунеядцев

ВОЛГОГРАД, 7 марта. /ТАСС/. Ветераны Волгоградской области возмущены высказыванием депутата местной областной думы Гасана Набиева о том, что низкие пенсии в России получают тунеядцы и алкоголики. Об этом в среду ТАСС сообщил председатель Волгоградского горсовета ветеранов Александр Струков.

По данным пресс-службы "Единой России", на заседании Волгоградской областной думы, где рассматривался проект федерального закона об индексации пенсий сверх прожиточного минимума депутат от партии Гасан Набиев заявил, что минимальную пенсию получают лишь тунеядцы и люди с алкогольной зависимостью. Позже Набиев принес извинения за свое "неточное высказывание", уточнив, что в полемике по вопросу пенсионных выплат привел в качестве примера работников предприятия, на котором ранее работал сам, "что, конечно же, некорректно в данном случае".

"Человек, мне кажется, даже не подумал, что он сказал. Конечно, ветераны возмущены, они крайне отрицательно относятся к таким выражениям, таким оскорблениям. Они отдали лучшую половину своей жизни, молодость на восстановление города, страны в целом, заработали пенсии, эти несчастные гроши. И сейчас называть их тунеядцами и алкашами, так вроде бы это было сказано, это в высшей степени неумно", - сказал ТАСС Струков.

Он отметил, что у ветеранов разные пенсии, но, например, ветераны труда в регионе получают максимум 13-14 тыс. рублей, что "при нынешней жизни - маленькая сумма". "Ветераны - народ очень легко ранимый <…> Так, одним мазком, шлепком, недалеким выражением размазать <…> - это не годится. Я думаю, что у него [Набиева] нет будущего в думе", - добавил Струков.

В свою очередь, первый заместитель областного совета ветеранов Юрий Торгашов в беседе с корреспондентом ТАСС подчеркнул, что такие высказывания о пенсионерах недопустимы. "Я очень сожалею, что есть такие люди, которые находятся в структуре власти и <...> говорят оскорбительные слова. <…> Все это просто очень больно [слышать]", - заметил Торгашов.

Реакция Общественной палаты

В Общественной палате Волгоградской области также считают публичное заявление депутата Набиева "абсолютно недопустимым". "Мы уверены, что федеральная комиссия "Единой России" по этике разберется и даст принципиальную оценку высказываниям своего однопартийца", - сказала председатель Общественной палаты региона Татьяна Гензе.

Ранее сообщалось, что комиссия "Единой России" по этике на ближайшем заседании рассмотрит высказывания депутата Гасана Набиева и обсудит вопрос совместимости позиции волгоградского депутата с дальнейшим пребыванием в рядах "Единой России".

О депутате

Согласно опубликованным на сайте Волгоградской областной думы сведениям, Набиеву 64 года. С 2004 по 2016 годы являлся генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Волгоград", был депутатом Волгоградской областной думы трех созывов - 2003, 2009 и 2014 годов.

В справке о доходах за 2017 год указано, что его годовой доход составил почти 14 млн рублей. Набиев владеет тремя квартирами. Годом ранее декларировал доход в размере 56,5 млн рублей.