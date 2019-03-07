Редкие рукописи Бориса Ельцина представят в "Ельцин Центре" 10 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Архив Первого президентского центра впервые представит зрителям уникальные рукописи Бориса Ельцина в День российских архивов, который отмечается 10 марта. Об этом ТАСС рассказал руководитель архива Дмитрий Пушмин.

"В наших запасниках находится более 35 тыс. единиц хранения. 10 марта мы откроем двери архива, проведем две специальные экскурсии, покажем документы, которые еще не были представлены ранее, среди них - редкие рукописи первого президента 70-х годов", - сказал Пушмин.

"Первый президент имел привычку подробно записывать все, что с ним происходило. В рукописи попали истории о том, как его пригласили в Москву на собеседование с Брежневым. В более поздних рукописях сохранилась заметка о звонке Егора Кузьмича Лигачева, который попросил его принять пост в аппарате ЦК КПСС в Москве", - добавил собеседник агентства.

Во время экскурсии можно будет увидеть редкие документы, связанные с личной жизнью президента. "Борис Ельцин любил Кисловодск и часто ездил туда в отпуск с супругой и однокурсниками. Перед тем, как отправиться в плавание по Енисею, они избирали оргкомитет, который занимался разработкой встреч вплоть до составления сборника песен, которые они пели по вечерам", - добавил сотрудник архива.

Архив президентского центра был открыт в 2012 году. На его базе появился Музей Б. Н. Ельцина. Сегодня на постоянном учете архива находятся 1100 экспонатов музея.

День работников архивов утвержден решением коллегии Федеральной архивной службы России от 5 марта 2003 года и отмечается ежегодно 10 марта.