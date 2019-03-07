Специалисты проведут заседание по законопроекту об этнологической экспертизе в России

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Заседание специалистов по законопроекту об этнологической экспертизе состоится 19 марта, сообщил в четверг ТАСС президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (КМНС), Сибири и Дальнего Востока РФ, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Григорий Ледков.

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) в январе 2018 года начало разработку проекта федерального закона об этнологической экспертизе. По данным главы ФАДН Игоря Баринова, внедрение такой экспертизы станет гарантией мирного решения всех вопросов, которые неизбежно возникают при реализации масштабных проектов в любой сфере. По его мнению, необходимо максимально сохранить среду традиционного проживания КМНС и учесть их интересы. Этнологическая экспертиза, по его словам, как раз и будет способствовать урегулированию этих вопросов.

"Мы назначили на 19 марта совещание, на котором уже обсудим новый вариант законопроекта об этнологической экспертизе с замечаниями экспертов. Процедура должна определять, на каких землях нельзя производить работы, чтобы не мешать традиционному образу жизни местного коренного населения. Вопрос обсуждается много лет, и по этому поводу сломано много копий, эксперты поделились на несколько лагерей и очень долго искали решение проблемы. Его нашли ФАДН и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ", - сказал он.

Ледков уточнил, что в ближайшее время специалисты в экспертных сообществах получат новый вариант законопроекта. По его словам, предполагается, что ограничения и рекомендации на размещение определенных промышленных и инфраструктурных объектов на территориях традиционной деятельности КМНС должны содержаться в региональных документах стратегического планирования.

"Они точно должны быть отражены в региональных стратегиях социально-экономического развития и схемах территориального планирования. А разрабатываться и утверждаться должны органами Российской академии наук с участием представителей организаций КМНС на всех уровнях разработки и утверждения", - добавил он.