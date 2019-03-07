Заявление депутата о пенсиях для тунеядцев разберут на активе ЕР в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 7 марта. /ТАСС/. Активисты Волгоградского регионального отделения партии "Единая Россия" разберут инцидент с заявлением депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева о том, что низкие пенсии в России получают тунеядцы и алкоголики, сообщил в четверг в прямом эфире телеканала "Россия-1" лидер единороссов в Волгоградской области Сергей Горняков.

По данным пресс-службы "Единой России", на заседании Волгоградской областной думы по поддержке федерального законопроекта об индексации пенсий сверх прожиточного минимума депутат от партии Гасан Набиев заявил, что минимальную пенсию получают лишь тунеядцы и люди с алкогольной зависимостью.

"Мы приняли уже решение, что на активе партии регионального отделения разберем тот инцидент, который произошел. Сам Гасан Гилалович говорит, что, наверное, более подробно расскажет, что он имел в виду и почему так получилось", - сказал Горняков.

Он также отметил, что "политики на любом уровне - муниципальном, региональном - должны нести ответственность за слова". Накануне вечером Горняков заявил ТАСС, что волгоградские единороссы считают высказывание Гасанова его личным мнением, также лидер регионального отделения партии извинился за слова своего однопартийца.

Согласно опубликованным на сайте Волгоградской областной думы сведениям, Набиеву 64 года. С 2004 по 2016 годы являлся генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Волгоград", был депутатом Волгоградской областной думы трех созывов - 2003, 2009 и 2014 годов.

В справке о доходах за 2017 году указано, что его годовой доход составил почти 14 млн рублей, владеет тремя квартирами. Годом ранее указывал доход в размере 56,5 млн рублей.