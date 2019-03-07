Союз журналистов России считает, что закон о борьбе с фейками дает СМИ "право на ошибку"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Принятый Госдумой в третьем чтении законопроект о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей оставляет СМИ "право на ошибку", что затрудняет использование новой нормы для злоупотреблений. Об этом заявили в Союзе журналистов России (СЖР).

Законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов: кого они могут коснуться?

"Важно, что, согласно предложенным поправкам, официально зарегистрированные Роскомнадзором СМИ были выведены из-под действия закона о противодействии fake news. То есть в случае появления в регулярных СМИ fake news редакции даются сутки на оценку и исправление ошибок, а решение по данным вопросам в отношении СМИ принимает только суд. Иначе говоря, в данном случае появляется так называемое право на ошибку", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте СЖР.

Как отметили в организации, "в этом виде законы гораздо сложнее использовать для злоупотреблений против журналистов, однако, по нашему мнению, такая возможность у недобросовестных чиновников тем не менее сохраняется".

При этом в СЖР считают, что принятый нижней палатой законопроект о борьбе с оскорблением государственных символов и институтов власти лишает "права на ошибку" тех, кто высказывает свое мнение в интернете. В организации отмечают, что граждане "могут быть наказаны сразу, даже в том случае, если они сделали это ненамеренно или ошиблись".

Госдума приняла законопроект о блокировке недостоверных и искажающих факты новостей в четверг, 7 марта. Авторами этой инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев.

Документом вводится запрет на "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".