В посольстве России заявили, что Бутина не теряет стойкости духа и настроена оптимистично

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Арестованная в США россиянка Мария Бутина не теряет стойкости духа и настроена оптимистично, несмотря на все тяготы заключения. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне после того, как российские дипломаты посетили Бутину.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

"Наша гражданка, ставшая жертвой провокации американских властей, не теряет стойкости духа. Несмотря на все тяготы заключения, Мария настроена оптимистично", - отметили в пресс-службе.

Российские дипломаты "поздравили соотечественницу с Международным женским днем - передали ей самые теплые пожелания от всех, кто неравнодушен к ее судьбе". "Продолжаем добиваться освобождения Бутиной и ее скорейшего возвращения на родину", - заключили в посольстве.

На прошлой неделе суд округа Колумбия решил отложить вынесение приговора гражданке России примерно на месяц. Предполагалось, что на судебном заседании будет названа дата вынесения приговора.