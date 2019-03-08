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Дело Марии Бутиной

В посольстве России заявили, что Бутина не теряет стойкости духа и настроена оптимистично

Дипломаты поздравили россиянку с Международным женским днем и передали ей "самые теплые пожелания от всех, кто неравнодушен к ее судьбе"
Мария Бутина EPA-EFE/Press Service of Civic Chamber of the Russian Federation
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Мария Бутина
© EPA-EFE/Press Service of Civic Chamber of the Russian Federation

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Арестованная в США россиянка Мария Бутина не теряет стойкости духа и настроена оптимистично, несмотря на все тяготы заключения. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне после того, как российские дипломаты посетили Бутину.

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"Наша гражданка, ставшая жертвой провокации американских властей, не теряет стойкости духа. Несмотря на все тяготы заключения, Мария настроена оптимистично", - отметили в пресс-службе.

Российские дипломаты "поздравили соотечественницу с Международным женским днем - передали ей самые теплые пожелания от всех, кто неравнодушен к ее судьбе". "Продолжаем добиваться освобождения Бутиной и ее скорейшего возвращения на родину", - заключили в посольстве.

На прошлой неделе суд округа Колумбия решил отложить вынесение приговора гражданке России примерно на месяц. Предполагалось, что на судебном заседании будет названа дата вынесения приговора.

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