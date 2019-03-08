Волонтеры подарили 500 тюльпанов кемеровчанкам в честь Международного женского дня

КЕМЕРОВО, 8 марта. /ТАСС/. Волонтеры "Молодой гвардии" в Кемерове подарили горожанкам на улице больше пяти сотен тюльпанов в честь Международного женского дня. Акция "Вам, любимые!", которая объединила в пятницу большинство регионов России, прошла в центре столицы Кузбасса, праздничные букеты получили все представительницы прекрасного пола, независимо от возраста. Об этом рассказал ТАСС Кирилл Погорелко, глава регионального штаба Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России".

"У нас было больше пятисот тюльпанов, мы подарили их каждой девочке, девушке, женщине, бабушке, которых встречали этим праздничным утром на улице, независимо от возраста все они прекрасны и это их праздник, а нам приятно, что кемеровчанки улыбаются", - сказал Погорелко. Он также добавил, что об акции "Вам, любимые" кемеровские молодогвардейцы рассказали в социальных сетях, после чего горожане решили последовать их примеру. "Люди нам писали, что это отличная идея, и они тоже подарили несколько букетов на улице женщинам, для которых это было очень приятной неожиданностью", - рассказал он.

В Международный женский день Кузбасс присоединился и к еще одной всероссийской акции - "В благодарность за службу!". Как рассказал ТАСС Денис Радин, руководитель кемеровского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, мероприятие проводится впервые по всей стране и приятно удивило женщин, которые в праздничный день оказались на службе.

"Наши волонтеры-спасатели поздравили с 8 марта кемеровчанок, которые в этот день находятся на службе, это диспетчеры оперативных служб, МЧС, спасатели и медики. Мы подарили каждой по букету тюльпанов, прочитали стихи, постарались сделать так, чтобы их рабочий день стал по-настоящему праздничным, а так как акция в этом году проходит впервые, для них это было очень неожиданно и приятно", - сказал Радин.

По сообщению мэрии, в Кемерове к Международному женскому дню приурочено более 1200 мероприятий, они прошли как накануне восьмого марта, так и в сам праздничный день.