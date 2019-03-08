МИД России предупредил об изменениях в расписании авиарейсов в Венесуэле

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. МИД РФ предупредил россиян в субботу о возможном изменении в расписании авиарейсов в Венесуэле в связи с проблемами с электроснабжением на территории латиноамериканского государства. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России.

#Венесуэла - в Каракасе и других городах страны возникли серьезные перебои с электроснабжением, вызванные неполадками на ГЭС в штате Боливар. 8 марта объявлен вынужденным выходным днем, возможны изменения в расписании авиарейсов pic.twitter.com/TerQHHTQZh

"В Каракасе и других городах страны [Венесуэлы] возникли серьезные перебои с электроснабжением, вызванные неполадками на ГЭС в штате Боливар, - сказано в сообщении. - 8 марта объявлен вынужденным выходным днем, возможны изменения в расписании авиарейсов".

В четверг многие районы столицы и более чем 20 штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".

Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере вызваны нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций.