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МИД России предупредил об изменениях в расписании авиарейсов в Венесуэле

Их причиной могут стать перебои в электроснабжении

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. МИД РФ предупредил россиян в субботу о возможном изменении в расписании авиарейсов в Венесуэле в связи с проблемами с электроснабжением на территории латиноамериканского государства. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России.

"В Каракасе и других городах страны [Венесуэлы] возникли серьезные перебои с электроснабжением, вызванные неполадками на ГЭС в штате Боливар, - сказано в сообщении. - 8 марта объявлен вынужденным выходным днем, возможны изменения в расписании авиарейсов".

В четверг многие районы столицы и более чем 20 штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".

Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере вызваны нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций.

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