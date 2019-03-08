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Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине

Албанская православная церковь не признает новую церковную структуру на Украине

Албанская иерархи считают, что автокефалия должна предоставляться только при условии единства церкви

КИЕВ, 8 марта. /ТАСС/. Иерархи Албанской православной церкви (АПЦ) считают созданную на Украине новую церковную структуру - Православную церковь Украины (ПЦУ) - раскольниками и не признает ее. Письмо с соответствующим содержанием АПЦ направила Константинопольскому патриарху Варфоломею.

"Синод Албанской православной церкви не признает схизматиков (раскольников - прим. ТАСС) из ПЦУ", - сообщил в пятницу информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ) по ссылкой на греческое агентство Romfea.

При этом уточняется, что о непризнании ПЦУ речь идет "в обнародованном 7 марта официальном заявлении Албанской православной церкви по поводу украинского церковного вопроса, которое было принято 4 января этого года на синоде АПЦ и отправлено 14 января в письме к Константинопольскому патриарху Варфоломею".

В письме иерархи АПЦ выразили обеспокоенность признания Константинопольским патриархом "задним числом хиротоний (рукоположения - прим. ТАСС) отлученного и преданного анафеме [главы раскольнического Киевского патриархата на Украине] Филарета Денисенко, хиротонии которого недействительны, лишены благодати и действия Святого Духа". Албанские иерархи также усомнились в каноничности главы ПЦУ Епифания, так как "выбор нового предстоятеля был результатом настойчивости Филарета".

Албанская православная церковь считает, что автокефалия должна предоставляться исключительно при условии единства церкви, с чем на Украине проблемы. "Церковная полнота стран (Сербии, Румынии, Болгарии, Грузии, Польши, Албании, Чехии и Словакии) была единой в стремлении к автокефалии. Зато, как отмечено в официальном письме Албанской православной церкви, миллионы верующих Украинской православной церкви, которая насчитывает более 12 тыс. приходов, во главе с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием отказались участвовать в предоставлении томоса об автокефалии, прервав евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом", - напомнили в канонической украинской церкви.

В связи с этим албанские иерархи предупредили об опасности раскола во всем мировом православии. "Вместо примирения и единства православных верующих на Украине перед нами возникла опасность разделения всего православного мира", - подчеркнули иерархи АПЦ и призвали как можно скорее созвать Синакс (собрание - прим. ТАСС) предстоятелей всех поместных православных церквей и совместно обсудить украинский вопрос, "чтобы сохранить единство и избежать схизмы".

Церковный раскол на Украине

Нынешнее руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года президент страны Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию. 15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором было объявлено о создании Православной церкви Украины. 6 января Константинопольский патриарх передал ее главе митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Русская православная церковь считает и томос об автокефалии, и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными. Из-за этого в октябре 2018 года Московский патриархат разорвал молитвенное общение с Константинопольским патриархатом. УПЦ приняла аналогичное решение.

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АлбанияУкраинаСоздание Автокефальной поместной православной церкви на Украине
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