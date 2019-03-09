В Петербурге продлили время закрытия аэропорта из-за непогоды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Время закрытия петербургского аэропорта Пулково продлили в субботу до 14:20 мск из-за непогоды - сильного ветра, снегопада и плохой видимости, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Ранее сообщалось, что аэропорт закрыли для взлетно-посадочных операций с 11:00 до 13:00 мск. В 13:00 мск ожидалось улучшение погоды.

"Продлили до 14:20 мск", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, из-за сильного ветра в субботу самолету авиакомпании "Нордавиа" пришлось прервать выезд на взлетную полосу, его пришлось буксировать.

"Самолет [рейсом] из Санкт-Петербурга в Самару с пассажирами на борту ехал по рулежной дорожке. Из-за сильных порывов ветра до 28 м/с экипаж принял решение прервать руление и вызвал буксир. Судно было отбуксировано на стоянку, сейчас оно ожидает вылета", - сказал ТАСС представитель авиакомпании.

Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал. Представитель "Нордавиа" опроверг в беседе с ТАСС сообщения ряда СМИ о том, что судно выкатилось за пределы взлетной полосы.

"Самолет остался в полосе, выезда за пределы не произошло", - отметил он.

В пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы" также сообщили, что информация о выезде судна за пределы взлетной полосы не соответствует действительности.